POL-FR: Lörrach: Sachbeschädigung an Wohnhaus

Freiburg (ots) - Von Dienstag auf Mittwoch kam es an einem Wohnhaus im Gartenweg zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannter Täter brachte mittels Farbe ein etwa 40x40 cm großes Hakenkreuz an einer Hauswand an. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Die Polizei Lörrach ermittelt unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176-500, bittet um Hinweise.

