POL-FR: Trunkenheitsfahrt - alkoholisierter Fahrer fällt bei Kontrolle auf - Führerscheinmaßnahmen

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Stadt: Titisee-Neustadt, Ortsteil: Titisee

Am späten Samstagabend, 01.12.2018, kontrollierten Beamte des Polizeirevier Titisee-Neustadt einen 54-jährigen PKW-Lenker in Titisee. Dabei bemerkten die Beamten im Gespräch mit dem Fahrzeugführer dessen "Alkoholfahne". Ein Atemalkoholtest vor Ort bestätigte diesen Eindruck. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und anschließend eine Blutentnahme in einer Klinik durchgeführt. Aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses wurde der Führerschein des Mannes einbehalten.

Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und er wird vermutlich einige Monate auf seinen Führerschein verzichten müssen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass zum Jahresende vor dem Hintergrund der zahlreichen Feierlichkeiten verstärkt mit Alkoholkontrollen im Straßenverkehr zu rechnen ist.

