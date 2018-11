POL-FR: Freiburg: Wohnungseinbruch im Rieselfeld

Freiburg (ots) - In eine Wohnung im Freiburger Stadtteil Rieselfeld eingedrungen sind unbekannte Täter am Mittwoch, 28.11.2018. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum 17.30 - 17.50 Uhr Zugang zu der Erdgeschosswohnung in der Cornelia-Schlosser-Allee, indem sie ein Loch in eine Fensterscheibe schlugen und das Fenster öffneten. Die Täter durchwühlten in der Wohnung Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-5777 zu melden.

