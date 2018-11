POL-FR: Efringen-Kirchen: Versuchter Wohnungseinbruch

Freiburg (ots) - Im Laufe des Mittwochs, zwischen 8 und 20 Uhr, wurde versucht in ein Wohnhaus in der Friedrich-Rottra-Straße in Efringen-Kirchen einzubrechen. Die Täter versuchten eine Terrassentüre aufzuhebeln, gaben den Versuch jedoch auf. Möglicherweise wurden sie hierbei gestört. An der Türe entstand geringer Sachschaden.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/9797-0, bittet um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen.

kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621/176-101

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell