POL-FR: Freiburg: Verdächtiges Ansprechen von Kindern - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Eine verdächtige Wahrnehmung machte eine aufmerksame Bürgerin am heutigen Tage gegen 13.30 Uhr im Bereich der Lehener Straße in Freiburg. Dort soll ein Mann aus einem schwarzen Audi heraus ein an der Straße befindliches dunkelhäutiges Mädchen mit geflochtenen Haaren mehrfach aufgefordert haben, zu ihm ins Fahrzeug zu steigen. Das Mädchen sei dieser Aufforderung jedoch nicht nachgekommen und in der Folge weiter in Richtung Hauptbahnhof gelaufen.

Den im Fahrzeug befindlichen Mann konnte die Zeugin wie folgt beschreiben: Ca. 55-60 Jahre alt, graue Haare, schlanke Statur.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere das angesprochene Mädchen, aber auch weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 0761-8825777 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Martin Lamprecht

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761/882-1010

E-Mail: martin.lamprecht@polizei.bwl.de

