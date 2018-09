POL-FR: Buggingen - Unfallflucht im Breiteweg

Freiburg (ots) - Die Polizei sucht nach einem silberfarbenen Pkw und dessen Fahrzeugführer(in), welche(r) am Donnerstagmittag, 06. September, um kurz vor 11.00 Uhr morgens auf dem Breiteweg von Zienken in Richtung Buggingen unterwegs war. Eine 24-jährige Pkw-Lenkerin war zu dieser Zeit entgegengesetzt von Buggingen in Richtung Zienken unterwegs. Im Anschluss an eine Rechtskurve kam der jungen Frau ein silberfarbener Pkw mittig der Fahrbahn entgegen. Die 24-Jährige musste mit ihrem Fahrzeug in ein angrenzendes Maisfeld ausweichen um nicht mit dem Pkw zu kollidieren. Hierbei verlor die Frau die Kontrolle über ihren Wagen, steuerte gegen einen Baum und wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Wer Hinweise zu dem silberfarbenen Pkw geben kann, welcher zu besagter Zeit den Breiteweg benutzt haben könnte, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Müllheim, Tel. 07631-17880, in Verbindung.

