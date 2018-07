POL-FR: Kradfahrer und Sozius bei Unfall schwerverletzt - Unfallflucht

Efringen-Kirchen (ots) - Am Sonntagmittag um 14:40 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 6324 zwischen Egringen und Mappach ein schwerer Verkehrsunfall. Nach Sachlage fuhr der Fahrer eines Pkw auf der Kreisstraße von Egringen in Richtung Mappach. In einer lang gezogenen Rechtskurve kam er aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Kraftradfahrer konnte einen Unfall nur dadurch verhindern, indem er nach rechts auf eine Wiese neben der Fahrbahn auswich. Dort prallte er gegen einen Baum und das Zweirad überschlug sich anschließend. Der 17 Jahre alte Fahrer des Leichtkraftrades und der ebenfalls 17 Jahre alte Sozius wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Beide Personen wurden vor Ort durch die First-Responder Efringen-Kirchen, den Rettungsdienst Lörrach und einen Notarzt medizinisch versorgt und anschließend in eine Klinik nach Lörrach verbracht. Am Leichtkraftrad entstand erheblicher Sachschaden.

Der Pkw welcher in den Gegenverkehr fuhr entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Von dem Fahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um einen grauen Pkw Mitsubishi handeln soll.

Für die Unfallaufnahme und bis zum Abschluss der Fahrzeugbergung war das Polizeirevier Weil am Rhein mit einer Streifenbesatzung im Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Weil am Rhein unter 07621/97970 in Verbindung setzen

