POL-FR: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Verursacher steht unter Alkoholeinwirkung

Schopfheim (ots) - Am Samstagmorgen wurde der Polizei gegen 02.15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Schopfheimer Innenstadt im Bereich Haupt-/Austraße gemeldet. Ein 24-jähriger Mann war mit seinem Audi in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge auf einen geparkten VW aufgefahren. Der VW wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen davor abgestellten Honda aufgeschoben. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 23.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des Unfallverursachers. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Dieser ergab einen Wert von 2,3 Promille. Der Fahrer musste sich in der Folge einer Blutprobe unterziehen, zudem wurde sein Führerschein an Ort und Stelle einbehalten

