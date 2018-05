POL-FR: Häg-Ehrsberg: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots) - Häg-Ehrsberg: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nach einem Überholmanöver auf der L146 zwischen Happach und Lehen wurde am Dienstagnachmittag ein 54-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann befuhr gegen 15 Uhr mit seinem Motorrad die L146 und überholte in einer unübersichtlichen Linkskurve ein vor ihm fahrendes Auto. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Auto und prallte frontal gegen dessen linke Fahrzeugfront. Der 54-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 53-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr wurde wegen ausgelaufener Betriebsstoffe hinzugezogen.

de/jk

