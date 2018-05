POL-FR: Freiburg-Oberau: Eine 24-jährige Frau wird vor ihrer Wohnungstür von einem unbekanntem Mann angegriffen

Freiburg (ots) - Eine 24-jährige Frau wurde am vergangenen Sonntagvormittag vor ihrer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Kartäuserstraße Opfer eines Übergriffs mit vermutlich sexuellem Hintergrund. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Frau morgens auf dem Heimweg. Am Schwabentor sei sie von einem ihr unbekannten Mann aufdringlich angesprochen worden. Sie habe sich jedoch entfernen und ihren Weg fortsetzen können. Die Frau berichtete der Polizei, dass sie bei ihrer Ankunft gegen 10 Uhr direkt vor ihrer Wohnungstür plötzlich vom selben Mann überrascht worden sei, der sie zuvor in der Innenstadt angesprochen hatte. Er habe sie zu Boden gerissen und sie gegen ihren Willen geküsst und gebissen. Er habe erst nach heftiger Gegenwehr aufgegeben und sich entfernt. Die Kriminalpolizei Freiburg fahndet nach dem unbekannten Tatverdächtigen mit folgender Personenbeschreibung: männlich, ca. 23-30 Jahre alt, schwarzafrikanisches Erscheinungsbild, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, bekleidet mit einem roten Hemd, sprach Deutsch mit Akzent. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, der seinem Opfer vermutlich vom Schwabentor bis in die Kartäuserstraße gefolgt war, können sich rund um die Uhr an die Kriminalpolizei Freiburg wenden (Tel. 0761 882-5777).

