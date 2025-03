Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisstensuche, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schorndorf: Suche nach Vermisster

Seit Samstag gegen 18:30 Uhr ist die Polizei im Bereich des Rems-Murr-Klinikums auf der Suche nach einer ca. 40-jährigen Frau aus dem Obdachlosenmilieu. Diese war Patientin im Klinikum und verschwand von dort. Da nicht auszuschließen war, dass sie sich in einer medizinischen Notlage befand, wurde zur Suche zwischen 23:30 und 24:00 Uhr auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Dame konnte bislang nicht gefunden werden. Das Polizeirevier Schorndorf bittet jeden, der Hinweise zu einer entsprechenden Person machen kann um Mitteilung unter 07181 2040.

Waiblingen: Unfall auf der Bundesstraße

Am Samstag gegen 15:00 Uhr kam es auf der Überleitung von der B14 auf die B29 in Fahrtrichtung Aalen zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Citroen-Fahrer befuhr hinter einer 70-jährigen Ford-Fahrerin die Überleitung von der B14 auf die B29, von Winnenden kommend in Richtung Aalen. Am Ende des Beschleunigungsstreifens wollte der Citroen-Fahrer nach links die Spur wechseln, um den Ford zu überholen. Dabei übersah er jedoch eine 53-jährige Opel-Fahrerin, die bereits auf der rechten Spur fuhr. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß in dessen Folge der Citroen auch noch den Ford touchierte. Der Citroen-Fahrer wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Bis zur Bergung der Fahrzeuge gegen 16:00 Uhr kam es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell