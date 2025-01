POL-AA: Ostalbkreis: Pkw aufgebrochen - Körperliche Auseinandersetzung

Aalen (ots) - Fellbach: Vorfahrtsunfall Am Dienstag gegen 09:15 Uhr wollte ein 18-jähriger Peugeot Fahrer vom Ginsterweg in die Fellbacher Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen 31-jährigen, vorfahrtsberechtigten, Opel Fahrer und kollidierte mit diesem. Der 31-jährige wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 22.000 Euro. Waiblingen-Neustadt: Unfallflucht In der Zeit von ...

mehr