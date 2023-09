Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kennzeichendiebstahl, Fahrzeugbrand, Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Kennzeichendiebstahl auf Firmengelände

Am Samstagmorgen, im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr, wurde das vordere Kennzeichen eines schwarzen Mercedes C180 entwendet. Der Mercedes stand auf dem Parkplatz eines Firmengeländes in der Dieselstraße in Waiblingen. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/950-422 entgegen.

Waiblingen: Fahrzeugbrand

Vermutlich ein technischer Defekt führte am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, zu einem Autobrand in der Weidachstraße in Waiblingen. Die freiwillige Feuerwehr war mit sechs Einsatzkräften und einem Fahrzeug vor Ort und löschte das Feuer schnell. Der Schaden an der Mercedes C-Klasse wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Waiblingen: Metallteil auf Bundesstraße - Zeugen gesucht

Am Freitag, gegen 15:30 Uhr, verlor ein Fahrzeug mit Anhänger ein größeres Metallteil am Teiler der B14 und der B29 in Fahrtrichtung Aalen/Backnang. Durch das Metallteil wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt, die genaue Schadenshöhe ist bislang jedoch nicht bekannt. Bei dem Fahrzeug mit Anhänger, welches den Gegenstand verlor, soll es sich um ein bundeswehrähnliches Fahrzeug handeln. Hinweise zu dem Fahrzeug werden auf dem Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950-422 entgegengenommen.

Berglen-Oppelsbohm: Frontalzusammenstoß mit einer verletzten Person

Ein 19-jähriger KTM-Kraftradfahrer befuhr am Samstag, gegen 11 Uhr, die Kreisstraße zwischen den Teilorten Erlenbach und Oppelsbohm. Kurz vor der Ortseinfahrt Oppelsbohm verlor dieser, nach einem sogenannten "Wheelie", die Kontrolle über sein Motorrad und stieß anschließend mit einem entgegenkommenden VW Touran zusammen. Der 19-jährige Motorradfahrer verletze sich dabei schwer, die 37-jährige Touran-Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell