POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Radfahrerin weicht Ziegen aus und stürzt - Verstärkte Verkehrskontrollen - Unfälle

Aalen: Auto übersehen

Am Montag gegen 10.15 Uhr wollte eine 37-jährige Ford-Lenkerin an der Anschlussstelle Affalterried auf die B29 einfahren. Hierbei übersah sie einen Skoda einer 59-jährigen Fahrerin und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. Aalen: Scheibe eingeworfen An der Braunenbergschule in der Steinstraße wurde zwischen Sonntagmittag, 13 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr eine Scheibe im Erdgeschoß eingeworfen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher erbittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960

Westhausen: Frontalzusammenstoß gerade noch verhindert

Am Montag gegen 06:20 Uhr befuhr ein PKW-Lenker die Landstraße 1029 in Richtung Ellwangen. Auf Höhe der Abzweigung nach Frankenreute kam er mit seinem PKW aufgrund eines sogenannten Sekundenschlafes auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende 34-jährige VW-Fahrer erkannte die Situation rechtzeitig und wich nach rechts aus. Hierbei streifte er mit seinem Fahrzeug die Schutzleitplanke. Eine Kollision der beiden Fahrzeuge erfolgte nicht. An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Rainau: Radfahrerin weicht Ziegen aus und stürzt

Am Montag um kurz nach 10 Uhr befuhr eine 39-jährige Frau mit ihrem E-Bike die Schulstraße in Richtung Haisterhofen. Beim Wenden des E-Bikes erschraken sich mehrere Ziegen, welche aus einem umzäunten Gehege ausgebrochen waren, und rannten auf die Radfahrerin zu. Diese wich den Ziegen aus und stürzte. Hierbei verletzte sie sich schwer. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Zwischen Freitagmorgen, 08:30 Uhr und Montagmorgen, 06:30 Uhr, wurde im Parkhaus am Bahnhofplatz die Glasscheibe einer Tür auf der Ebene 2A beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Verstärkte Verkehrskontrollen

Am Freitagabend führten Kräfte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd verstärkte Verkehrskontrollen mit Zusatzkräften durch. Die Schwerpunkte lagen dabei auf technische Veränderungen, Geschwindigkeitsverstöße sowie der Insassensicherung. Dabei wurden im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 1 Uhr rund 35 Verstöße festgestellt. 16 Personen waren nicht vorschriftsmäßig angeschnallt, sechs fuhren bedeutend zu schnell, zwei von ihnen droht ein Fahrverbot. Fünf Fahrzeuge waren in einem unvorschriftsmäßigen Zustand, sodass die Betriebserlaubnis erloschen war. Zwei Fahrzeuge sowie ein Anhänger wurden sichergestellt. Zwei Fahrzeugführer waren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs, weshalb die beiden mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen müssen. Zwei weitere Strafanzeigen gehen an Fahrzeugführer, die gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen haben.

