Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen, Einbrüche

Aalen (ots)

Schrozberg: Scheibe eingeschlagen

Ein Vandale hat am Samstag zwischen 10 Uhr und 14 Uhr eine Scheibe einer überdachten Sitzgelegenheit in der Bahnhofstraße eingeschlagen. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 480222 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Rosengarten-Westheim: Sprayer unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen zwischen 03 Uhr und 04 Uhr besprühte ein Vandale mehrere Wände, Werbeträger sowie einen Stromkasten im Bereich der Bibersstraße. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 1150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07971 95090 beim Polizeiposten Gaildorf zu melden.

Schwäbisch Hall: In Vereinsheim eingebrochen

Ein Dieb verschaffte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23 Uhr und 11 Uhr Zugang zu einem Vereinsheim in der Gaildorfer Straße. Anschließend entwendete er etwa 200 Euro Bargeld sowie ein Notebook. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 550 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Bühlerzell: Einbruch

Ungefähr 3500 Euro Sachschaden verursachte ein Dieb, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 18:15 Uhr und 09:00 Uhr in eine Sportanlage auf dem Grafenhof eingebrochen ist. Der Einbrecher verschaffte sich über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt zum Gebäude und entwendete Bargeld im Wert von etwa 550 Euro. Der Polizeiposten Bühlertann bittet unter der Telefonnummer 07973 5137 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

