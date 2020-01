Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pkw zerkratzt - Pkw rollt in die Lein - Pkw beschädigt - Unfälle

Aalen (ots)

Oberkochen: Unfall beim Einparken

Einen Schaden von ca. 3000 Euro verursachte am Montagmittag eine 78-jährige BMW-Lenkerin, als sie gegen 12 Uhr auf einem Parkplatz in der Heidenheimer Straße beim Einfahren in eine Parklücke einen rechts daneben geparkten Pkw Daimler-Benz streifte.

Oberkochen: Unfall am Kreisverkehr

Einen Auffahrunfall verursachte am Dienstagmorgen gegen 7.50 Uhr eine 34-jährige Daimler-Lenkerin, als sie in den Kreisverkehr Heidenheimer Straße/Wacholdersteige einfuhr und auf den Pkw einer 29-jährigen Mini-Lenkerin auffuhr, die verkehrsbedingt anhalten musste. Etwa 8000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen-Unterkochen: Vorfahrt missachtet

Beim links Abbiegen von der Waldhäuser Straße in die Heidenheimer Straße missachtete eine 55-jährige Seat-Lenkerin am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr die Vorfahrt eines von links heranfahrenden 54-jährigen Audi-Lenkers.

Abtsgmünd: Pkw rollt in die Lein

Am Dienstagmorgen hatte ein 35-jähriger VW-Lenker gegen 5.50 Uhr sein Automatik-Fahrzeug kurz bei laufendem Motor im Leerlauf in seiner Hofeinfahrt verlassen, ohne die Handbremse zu betätigen. Der Pkw macht sich daraufhin selbständig, fuhr von der Hofeinfahrt über die Straße Oberer Uferweg, rollte die ca. 6 Meter tiefe Böschung hinunter und landete mit der gesamten Fahrzeugfront im Flussbett der Lein. An dem Pkw entstand dadurch Totalschaden von ca. 9000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Verkehrsbedingt musste am Dienstagmorgen ein 45-jähriger Opel-Lenker gegen 7.50 Uhr aufgrund eines Rückstaus auf der B 298 anhalten. Der nachfolgende 18-jährige Audi-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz. Verletzt wurde niemand.

Durlangen: Pkw beschädigt

Zwischen Montag, 17.30 Uhr und Dienstagvormittag 9 Uhr wurde an einem geparkten Pkw Mini, der unter dem Carport eines Grundstückes in der Straße Im Großacker abgestellt war, die Heckscheibe mit einem Granitstein beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro beziffert.

Lorch: Pkw zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte ein Unbekannter alle Fahrzeugseiten eines grauen Pkw Mazda CX 5, der zwischen Montag, 18.30 Uhr und Dienstagmittag 12 Uhr, in der Göppinger Straße abgestellt war. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert.

