POL-AA: Ostalbkreis: Betrunkener verletzt Polizisten, Einbrüche, Unfälle, Körperverletzung, Pkw beschädigt & Diebstahl von Pedelec

Aalen: Betrunkener verletzt zwei Polizisten

In der Nacht zum Mittwoch, gegen 1:30 Uhr verständigten Security-Mitarbeiter einer Diskothek in der Ulmer Straße die Polizei, da sich ein betrunkener Disco-Besucher äußerst aggressiv verhielt. Nachdem sich der 19-Jährige auch von den Beamten nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen. Hiergegen wehrte er sich massiv, sodass letztlich beide Polizisten beim Überwältigen des Mannes leichte Verletzungen erlitten. Zudem beleidigte der Mann, der mit über zwei Promille erheblich betrunken war, die Beamten mehrfach mit Worten aus der Gossensprache. Er musste die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen, ihn erwartet eine Strafanzeige.

Aalen-Dewangen: Einbruch in Wohnhaus

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, zwischen 11.30 Uhr und 18 Uhr brachen bislang unbekannte Diebe in ein Wohnhaus im Lederackerring ein. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden diverse Schmuckstücke entwendet, die genaue Höhe des Diebesgutes ist bislang unklar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Neresheim: Von Fahrbahn abgekommen

Aus bislang unbekannter Ursache kam am Donnerstag ein 65-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Jaguar gegen 17.45 Uhr nach rechts von der Fahrbahn der L 1084 ab und prallte gegen einen Baum. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug, bevor es wieder auf den Rädern zum Stillstand kam. Der Fahrer sowie sein 14-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden von ca. 3000 Euro.

Aalen: Geschlagen und verletzt

Am frühen Mittwochmorgen kam es in einer Diskothek in der Ulmer Straße zu einer Körperverletzung. Als sich der 30-jährige Geschädigte gegen 4 Uhr in den Raucherbereich begab, wurde er von zwei Männern angegangen, die auf ihn einschlugen und auf dem Boden liegend mit den Füßen auf ihn eintraten. Der Geschädigte wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Hinweise auf die bisher unbekannten Täter werden erbeten an das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240.

Aalen: Diebstahl von Pedelec

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete an Heiligabend ein Pedelec der Marke Cube, das zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr in der Hofeinfahrt der Silcherstraße abgestellt und mit einem hochwertigen Schloss gesichert war. Das Fahrrad hat einen Wert von ca. 2800 Euro. Hinweise zum Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Autobahnunfall

Mit nicht angepasster Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss stehend befuhr ein 36-jähriger BMW-Fahrer am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr die A 7 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Aalen-Oberkochen und Aalen-Westhausen kam er auf der regennassen Fahrbahn bei Starkregen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Schutzplanke. Der Unfallverursacher, der mit über 1,5 Promille deutlich alkoholisiert war, musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde eingezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 11.000 Euro.

Bartholomä: Einbruch in Wohnhaus

Durch ein aufgehebeltes Fenster drang ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 21.45 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße An der Heide ein. Er durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete Schmuck, bevor er das Haus durch die Terrassentüre wieder verließ.

Schwäbisch Gmünd: Pkw beschädigt

Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagnachmittag wurde an einem schwarzen Pkw Audi der vordere und hintere Kotflügel zerkratzt sowie der hintere rechte Winterreifen zerstochen. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro beziffert. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt auf einem umzäunten Privatparkplatz in der Straße Am Stadtgarten abgestellt.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Einbruch in Bürogebäude

Über ein Fenster gelangte ein bislang unbekannter Dieb zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen in ein Bürogebäude in der Gottlieb-Daimler-Straße. Er durchsuchte die Räumlichkeiten, öffnete Schränke und entwendete aus einem Schreibtisch eine rote Versandtasche mit darin befindlichem Bargeld. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

