POL-AA: Kreis Schwäbisch Hall: Quad-Unfall, Einbruch in Lagerhalle

Vellberg: Mit Quad gegen Baum geprallt

Am Freitag, gegen 18:20 Uhr, befuhr der 61 Jahre alte Lenker eines Quads die K 2665 von 'Frankenhardt-Steinehaig in Richtung Vellberg-Großaltdorf. Vermutlich infolge einer medizinischen Ursache geriet er im Verlauf einer scharfen Rechtskurve kurz nach dem "Königsbrunnen" nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Lenker wurde dabei von seinem Fahrzeug geschleudert. Er hatte Glück im Unglück und wurde nur leicht verletzt. Trotzdem wurde er zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Quad entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 3.500 Euro.

Obersontheim: Einbruch in Lagerraum

Von Freitag auf Samstag, in der Zeit zwischen 18:00 und 08:30 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter an einer Lagerhalle einer Firma in der Haller Straße eine Metalltüre auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

