POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen: Rotlicht missachtet

Am Donnerstag missachtete gegen 9.15 Uhr der Fahrer eines Sattelzuges das Rotlicht der Ampel an der Kreuzung Ulmer Straße/Walkstraße. Dabei stieß er mit dem BMW einer 56-Jährigen zusammen, wodurch rund 5500 Euro Schaden entstanden.

Aalen: Auffahrunfall

Am Haldenbach in Rodamsdörfle fuhr am Donnerstagmorgen gegen 5.45 Uhr ein 22 Jahre alter Fiat-Fahrer auf einen BMW-Fahrer auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf 23.000 Euro beziffert wird. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Oberkochen: Unfall beim Wenden

32-jähriger Ford-Fahrer wendete am Donnerstag gegen 11 Uhr in der Dreißentalstraße über einen Parkplatz. Beim Wiedereinfahren achte er nicht auf den Verkehr und stieß mit einem 65-jährigen Fiat-Fahrer zusammen. 3500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Kirchheim am Ries: Reh ausgewichen

Am Donnerstagmorgen befuhr gegen 7 Uhr eine 24-jährige BMW-Fahrerin die L1060. Kurz vor Benzenzimmern, querte ein Reh die Fahrbahn, weshalb die Frau auswich und gegen die Schutzplanken prallte. Die 24-jährige blieb unverletzt. Der Schaden wird auf 5500 Euro beziffert.

