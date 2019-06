Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Unfälle & Sachbeschädigung

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Versuchter Einbruch

Zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Dienstagvormittag, 10 Uhr versuchte ein bisher unbekannter Dieb in eine Firma in der Straße Lange Äcker einzubrechen. Es gelang ihm allerdings nicht, die Eingangstüre aufzuhebeln. Dennoch entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden: Reifen zerstochen

Zwischen 18 Uhr und 23 Uhr wurden am Dienstag beide Hinterreifen eines Pkw, der auf dem Parkplatz des Grunbacher Bahnhofs geparkt war, aufgeschlitzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch, zwischen 16:50 Uhr und 17:20 Uhr einen in der Bahnhofstraße geparkten Honda Civic und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Honda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 in Verbindung zu setzen.

Remshalden: Einbruch in Gaststätte

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 21 Uhr und Mittwoch, 14:30 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Gaststätte in der Straße Im Salenhäule ein. Aus der Gaststätte wurden diverse Gegenstände entwendet. Der genaue Wert des Diebesgutes ist bislang noch unbekannt, der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 2463 zu melden.

Weinstadt: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Ausparken verursachte ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwoch, zwischen 11:45 Uhr und 12 Uhr rund 1000 Euro Sachschaden und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Geschädigte hatte ihren Ford Focus zu genannter Zeit in der Hauptstraße auf dem Parkplatz einer Gärtnerei abgestellt. Als sie wieder zu ihrem Auto kam, stellte sie erschrocken fest, dass ihr Pkw im Heckbereich frische Unfallschäden aufwies. Das Polizeirevier Waiblingen sucht daher Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

Waiblingen: Unfall mit Sachschaden

Rund 12.000 Euro Schaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen, gegen 7:20 Uhr auf der Westumfahrung. Ein 55 Jahre alter BMW-Fahrer übersah beim Einfahren auf die Westumfahrung eine 23 Jahre alte BMW-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Der BMW der jungen Frau wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Winnenden: Kind bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstag, gegen 15 Uhr wollte ein 7-jähriger Junge die Turmstraße überqueren, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Hierbei wurde der Knabe vom Toyota eines 20-jährigen Mannes erfasst. Der Junge wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt, eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus war nicht erforderlich. Das Auto des Mannes wurde beim Unfall leicht beschädigt.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bereits am Dienstag, 28.05.2019 verursachte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz des Oskar Frech SeeBades einen Verkehrsunfall und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Geschädigte stellte ihren VW Golf zwischen 9:30 Uhr und 12 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als sie wieder zum Auto kam, bemerkte sie die frischen Unfallschäden auf der Beifahrerseite sowie blaue Lackantragungen. Der entstandene Schaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfall auf der B29 gesucht

Rund 2000 Euro Sachschaden entstanden am Mittwochabend, gegen 18:10 Uhr bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw der Marke Daimler auf der B 29 im Bereich des Grafenbergtunnels. Beide Unfallbeteiligten fuhren zum Unfallzeitpunkt die B29 in Richtung Stuttgart entlang. Da der genaue Unfallhergang bislang allerdings unklar ist, sucht das Polizeirevier Schorndorf Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

Murrhardt-Fornsbach: Auffahrunfall

In einem Fiat befuhr eine 52-Jährige am Mittwoch gegen 14:00 Uhr die L 1066 von Murrhardt kommend in Richtung Fichtenberg. Auf Höhe der Einmündung Schäferstraße wollte ein vor dem Fiat fahrender 49-Jähriger mit seinem Ford nach links in die Schäferstraße abbiegen, musste hierzu jedoch zunächst anhalten. Dies bemerkte die Fiat-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Ford auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro.

Fellbach: Verkehrsunfallflucht

Ein in der Schulstraße geparkter PKW der Marke Fiat wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 7:00 Uhr und 22:00 Uhr vermutlich bei einem Parkmanöver an der Seite beschädigt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Fellbach sucht unter Telefon 0711 5772-0 Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können.

Fellbach: Radfahrer stürzt und wird leicht verletzt

Ein 35-jähriger Radfahrer befuhr am Mittwoch gegen 19:00 Uhr mit seinem Mountainbike die Tournonstraße in Richtung der Gotthilf-Bayh-Str. Er fuhr in den Kreisverkehr ein und wollte diesen an der dritten Ausfahrt verlassen und in die Hohenzollernstraße einfahren. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit rutschte dem Radler das Vorderrad seines Fahrrads weg und er stürzte. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt.

Fellbach-Schmiden: Über 200 Kompletträder entwendet

Unbekannte Täter verschafften Sich am Mittwoch zwischen 0:00 Uhr und 3:00 Uhr Zugang zu einer Lagerhallte in der Blumenstraße und entwendeten dabei etwa 50 Kompletträdersätze. Um die über 200 Einzelräder abzutransportieren haben die Eindringlinge vermutlich einen LKW benutzt. Das Diebesgut hat einen Wert von knapp 30.000 Euro.

Die Polizei Schmiden bittet Zeugen, die hier verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 0711 951913-0 zu melden.

Backnang: 10-jähriger Bub bei Unfall leicht verletzt

Gegen 10:15 Uhr am Mittwoch befuhr ein 10-jähriger Radfahrer die Schillerstraße in Fahrtrichtung Eduard-Breuninger-Straße / Aspacher Brücke. An der Aspacher Brücke wollte er die Fahrbahn der Eduard-Breuninger-Straße überqueren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Toyota Avensis eines 38-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Junge stürzte anschließend über den Lenker seines Fahrrades. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.100 Euro.

