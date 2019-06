Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche in Firmengebäude - Mit Rettungswagen kollidiert

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Einbrüche in Firmengebäude

In der vergangenen Nacht wurde zwischen 01:45 Uhr und 02:00 Uhr in ein Firmengebäude in der Hauptstraße in Sulzdorf eingebrochen. Zunächst wurde versucht ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, wurde durch die Einbrecher eine Fensterscheibe eingeschlagen. Anschließend wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und aus einer Geldkassette ein kleinerer Bargeldbetrag entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Zwischen Dienstagmittag 16:30 Uhr und Mittwochmorgen 04:17 Uhr kam es zudem noch zu einem Einbruch in der Straße Blätteräcker. Hier wurde zunächst versucht eine Seitentüre aufzubrechen. Anschließend wurde eine Fensterscheibe zerstört, so dass ein Fenster geöffnet und die Räumlichkeiten betreten werden konnten. Aus dem Bürobereich wurde ein Wandtresor in die Werkstatt transportiert und dort aufgebrochen. Aus dem Tresor wurden etwa 3000 Euro entwendet. Zudem richteten die Einbrecher einen Sachschaden von etwa 2000 Euro an.

Zeugenhinweise auf die Einbrüche oder verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Mit Rettungswagen kollidiert

Mit einem Rettungswagen, der mit Sondersignalen von der Dr.-Max-Bühler-Straße kommend die B19 queren wollte, kollidierte am Mittwoch um 06:45 Uhr eine 26-jährige VW Polo-Fahrerin. Die 33-jährige Lenkerin des Rettungswagens überfuhr den Kreuzungsbereich bei Rotlicht. Zeitgleich fuhr die VW-Fahrerin bei grüner Ampel von Gaildorf her kommend in die Kreuzung ein. Aufgrund von Fahrzeugen auf der Linksabbiegespur konnte sie den Rettungswagen nicht rechtzeitig erkennen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

