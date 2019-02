Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunkener randaliert in einer Bank

Eine Streife des Polizeirevier Göppingen wurde am Freitag gegen 18.00 Uhr zu einem Betrunkenen in der Bank gerufen. Dieser führte sich dort derart auf, so dass er ein Hausverbot ausgesprochen bekam. Als die Streife zur Bank kam urinierte er an das Gebäude. Darauf angesprochen reagierte er sofort aggressiv und wollte auf die Beamten losgehen. Als ein Platzverweis ausgesprochen wurde schlug er nach einem Beamten. Bei der Festnahme versuchte er dann weiter zu schlagen und zu flüchten. Dem 24-jährigen droht nun eine Anzeige wegen Widerstand und versuchter Körperverletzung.

