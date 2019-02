Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Beim Einbruch in Tennisheim gestört - 3 Jugendliche flüchten

Ulm (ots)

Ein Fußgänger überraschte am Freitag gegen 18.00 Uhr drei Jugendliche beim Einbruch in einen Geräteschuppen beim Tennisheim Niederstotzingen. Nachdem der Zeuge die drei ansprach flüchteten sie ohne Beute über einen Fußweg an der Schlossmauer in Richtung Burgberger Straße. Dort verlor sie der Zeuge aus den Augen. Die drei werden als ca. 16 Jahre alt beschrieben. Sie waren allesamt dunkel gekleidet. Zwei waren schlank, einer von ihnen trug einen Rucksack und eine Schildmütze. Der Dritte war etwas korpulenter und hatte ebenfalls einen Rucksack bei sich.

