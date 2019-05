Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mehrere Einbrüche - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Fichtenberg: Einbruch in Vereinsheim

Von Sonntagabend bis Montagmorgen wurde in ein Vereinsheim im Eichhaldenweg eingebrochen. Hierzu wurde eine Fensterscheibe im Bereich der Theke eingeworfen und anschließend die Räumlichkeiten betreten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Wolpertshausen: Einbruch in Firma

In eine Firma in der Birkichstraße wurde zwischen Sonntagnachmittag und Montagfrüh eingebrochen. Hierzu wurde zunächst ein Fenster aufgehebelt und anschließend in den Räumlichkeiten mehrere Türen und zwei Getränkeautomaten aufgebrochen. Es wurden mehrere Akkubohrer und andere Kleingeräte sowie Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Michelbach an der Bilz: Einbruch in Firma II

Zwischen Freitagabend und Montagfrüh wurde in eine Firma in der Einkornallee eingebrochen. In den Räumlichkeiten wurde ein Tresor aufgeflext und Bargeld in noch nicht bekannter Höhe entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Am Freitag zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr wurde auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Raiffeisenstraße ein Fiat 500 beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 07961 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: PKW kommt auf Gegenfahrbahn

Am Montag um 07:40 Uhr befuhr ein 40-jähriger Lenker eines Fiat Ducato die Kreisstraße 2576 von der Autobahn kommend in Richtung Wackershofen. Aufgrund Unaufmerksamkeit kam der Fiat-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Golf einer 36-Jährigen. Der Golf geriet anschließend ins Schleudern und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Die 36-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Mehrere versuchte Einbrüche

Zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh versuchten unbekannte Einbrecher in eine Gartenmarkt in der Ritterstraße einzubrechen. Das Öffnen der Tür misslang jedoch. Von dem oder den Tätern wurden mehrere Blumengebinde über einen Zaun geworfen, jedoch nicht entwendet. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Weiterhin wurde zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend versucht in eine Firma in der Straße Am Spitalbach einzudringen. Hier wurde versucht eine Eingangstür zu den Büroräumen aufzuhebeln. In der Steinbacher Straße wurde zwischen Freitagmittag und Montagfrüh ein Fenster auf der Rückseite eines Gebäudes eingeschlagen. Die Täter haben hierzu eine vorhandene Feuerleiter verwendet. In die Räumlichkeiten wurde jedoch nicht eingedrungen. Hinweise zu den Taten erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000.

