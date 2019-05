Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Farbschmierereien, Jugendliche greifen Mädchen an u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt: Auffahrunfall

Eine 21 Jahre alte Mercedes-Fahrerin fuhr am Montagmorgen, gegen 7 Uhr an der Anschlussstelle Endersbach von der B 29 ab und bemerkte hierbei zu spät, dass der vor ihr fahrende Sprinter der Marke Daimler bremsen musste und fuhr diesem auf. Hierbei entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro. Weder die junge Frau, noch der 35-jährige Fahrer des Kastenwagens wurden verletzt.

Waiblingen: Unfall mit Sachschaden

Rund 6000 Euro Sachschaden entstanden am Montag, kurz nach 8 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Alten Bundesstraße. Eine 40 Jahre alte Renault-Fahrerin fuhr auf die vor ihr fahrende 34 Jahre alte VW-Fahrerin auf, als diese bremsen musste.

Waiblingen: Farbschmierereien an Schule

Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurde eine Mauer der Friedensschule Neustadt mit Farbe beschmiert. Hierdurch entstand rund 500 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422.

Waiblingen: Jugendliche greifen Mädchen an - Zeugen gesucht

Ein 10-jähriges Mädchen wurde am Donnerstag (23.05.2019) gegen 16 Uhr von drei Jugendlichen an der Bushaltestelle Mikrozentrum angegriffen. Das Mädchen wartete zu der Zeit auf den Bus, als sie von drei männlichen Jugendlichen an den Haaren gezogen und von einem auf den Hinterkopf geschlagen wurde. Erst als eine unbekannte Zeugin eingriff, ergriffen die drei Jugendlichen die Flucht. Das Mädchen wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Das Polizeirevier Waiblingen sucht nun die Frau, die dem Mädchen geholfen hat sowie evtl. weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich direkt beim Polizeirevier oder unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Schorndorf: Kirche mit Farbe besprüht

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag die Evangelische Stadtkirche auf der Seite der Gottlieb-Daimler-Straße mit schwarzer Farbe besprüht. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Die Polizei Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181 204-0.

Murrhardt: Hauswand mit Farbe besprüht

Ein unbekannter Täter besprühte zwischen Freitag, 20:00 Uhr und Samstag, 9:00 Uhr eine Hauswand in der Bahnhofstraße mit gleich vier unterschiedlichen Farben. Es entstand Sachschaden

Die Polizei Murrhardt bittet Zeugen sich unter Telefon 07192 5313 zu melden.

Fellbach: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bereits am Freitag zwischen 14:00 Uhr und 18:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Schellingstraße geparkten VW Polo, durch einen unbekannten Fahrvorgang. Der Sachschaden an dem VW Polo beläuft sich auf 1.500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 0711 5772-0 bei der Polizei in Fellbach zu melden.

Fellbach: Räder aus Tiefgarage gestohlen

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Montag zwischen 9:00 Uhr - 9:30 Uhr Zugang zu einer Tiefgarage in der Franz-Arnold-Straße. Dort entwendete der Eindringling einen Satz Räder.

Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Fellbach unter Telefon 0711 25772-0.

