POL-AA: Ostalbkreis: Auffahrunfälle und beschädigter Zaun

Aalen: Auffahrunfälle

Eine 19-jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Montag gegen 9.30 Uhr die Unterkochener Straße. Dabei erkannte sie zu spät, dass ein vorausfahrender 56-jähriger Skoda-Fahrer seine Geschwindigkeit verringerte, um abzubiegen. Sie fuhr auf dessen Anhänger auf, wobei rund 7000 Euro Sachschaden entstand.

Auf der B29, Höhe des Essinger Bahnhofes fuhr ebenfalls gegen 9.30 Uhr ein 53-jähriger Lkw-Fahrer auf den Audi eines 65-Jährigen auf. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

In der Stuttgarter Straße verursachte gegen 9 Uhr eine 18-jährige Ford-Fahrerin rund 2000 Euro Schaden, als sie aus Unachtsamkeit auf den BMW eines 50-jährigen auffuhr.

Schwäbisch Gmünd: Gartenzaun beschädigt

Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Sonntag mutwillig einen Gartenzaun, der sich an einem Fußweg entlang der Rems in der Lorcher Straße befindet. Die Vandalen rissen rund 15 Holzlatten heraus und zerbrachen sie teils. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

