POL-AA: Ostalbkreis/Göggingen-Mulfingen: Unfall mit zwei Schulbussen

Am Freitagmorgen ereignete sich in der Leinzeller Straße (L1075) ein Unfall, bei dem zwei Schulbusse beteiligt waren. Eine 61 Jahre alte Fahrerin eines kleineren Schulbusses befuhr um kurz nach 7 Uhr die Strecke zwischen Leinzell und Heuchlingen. Am Ortsende von Göggingen-Mulfingen wollte die Frau nach links in Richtung Hetzenacker abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Omnibus, dessen 47-jähriger Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die 61-Jährige schwer verletzt. Sie war mit vier Kindern unterwegs von denen eines (Alter unbekannt) leicht verletzt wurde. Im größeren Omnibus wurden etwa 20 Kinder transportiert von den bislang drei (Alter unbekannt) als leicht verletzt bekannt sind. Es waren fünf Rettungswagen-sowie drei Notarztwagenbesatzungen im Einsatz. An den Bussen wird der Schaden auf gesamt 110.000 Euro geschätzt. Bei Busse sind im Besitz desselben Busunternehmens, das sich um die jeweilige Bergung kümmert. Der Verkehr konnte die Unfallstelle passieren. Die Unfallaufnahme dauert Stand 9.15 Uhr noch an.

