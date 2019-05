POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Illegale Plakatierung - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: Illegale Plakatierung

Die Polizei wurde am Donnerstag kurz vor 2 Uhr alarmiert, weil eine Personengruppierung im Fritz-Munz-Weg vor einem Wohngebäude einen pyrotechnischen Gegenstand zündete. Zudem plakatierten die Personen das Umfeld des Fritz-Munz-Wegs und veröffentlichten Flyer. Derzeit wird vom Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei Waiblingen der Sachverhalt strafrechtlich geprüft. Die aufgefundenen Plakate wurden von der Polizei sichergestellt. Die Tatverdächtigen sind bislang unbekannt, dürften jedoch dem linken Spektrum zuzuordnen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Fellbach: Fußgänger rannte nach Unfall weg

Ein 68-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr den Berliner Platz. Als er an stehenden Omnibussen vorbeifuhr, rannte plötzlich ein Mann auf die Fahrbahn. Dieser wurde vom Auto erfasst und zu Boden geworfen. Der etwa 20-jährige Mann stand danach auf und rannte sofort weg. Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor:

Ca 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schulterlange wellige dunkle Haare. Er war bekleidet mit einer beigen Jacke und Hemd sowie einer hellen Jeans. Der Unfallbeteiligte als auch Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 zu melden.

Winterbach: Auf Gegenfahrspur geraten

Ein 48-jähriger Audi-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 13.40 Uhr auf der L 1150 von Winterbach in Richtung Engelberg. In eine Rechtskurve geriet er infolge überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem Ford Kuga kollidierte. Der Unfallverursacher als auch die 59-jährige Ford-Fahrerin wurden hierbei leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14000 Euro.

Leutenbach: Parkrempler

Über 5000 Euro Sachschaden verursachte am Donnerstag gegen 10.20 Uhr eine 51-jährige VW-Fahrerin. In der Winnender Straße wollte sie auf einem Kundenparkplatz eines Warenhauses ausparken, als sie einen hinter ihr stehenden Pkw VW übersah und diesen erheblich beim Zusammenstoß schrammte.

