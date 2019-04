Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Von Straße abgekommen

Schwäbisch Gmünd: (ots)

Der Fahrer eines Renault Megane befuhr am Donnerstag gegen 15.20 Uhr die Einhornstraße in Richtung Donzdorf. Vermutlich aus medizinischen Gründen kam der Autofahrer zunächst rechts, wo er einen Bordstein touchierte. Beim Gegensteuern kam das Auto nach links ab, wo es einen Vorgarten durchfuhr und anschließend rechtsseitig gegen eine Mauer prallte. Der Wagen rollte danach nach links auf einen Parkplatz einer Bäckerei, wo er zum Stillstand kam. Der Mann wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro.

