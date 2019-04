Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kaisersbach-Killenhof - Scheunenbrand

Aalen (ots)

Kaisersbach-Killenhof - Scheunenbrand

Am Samstag gegen 16 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Scheunenbrand in Killenhof alarmiert. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden und auch ein Übergreifen auf eine Stallung in unmittelbarer Nähe zur brennenden Scheune konnte erfolgreich verhindert werden. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann sich ersten Schätzungen zufolge auf bis zu 70.000 EUR belaufen. Zur Brandursache liegen noch keine Hinweise vor. Während der Löscharbeiten musste die Straße zwischen Killenhof und Gmeinweiler zeitweise gesperrt werden, was sich auf den Verkehr von und zum Schwabenpark auswirkte.

