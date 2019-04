Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Braunsbach - Unfall aufgrund nasser Fahrbahn

Am Sonntag, um 00:10 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Porsche-Fahrer die Autobahn 6 auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn. Zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshausen und Schwäbisch Hall verliert er aufgrund der nassen Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er dreht sich, prallt mit dem rechten Heck gegen die Betonmittelschutzplanke, wird von dort abgewiesen, dreht sich weiter um die Hochachse, prallt im weiteren Verlauf wieder mit der rechten Fahrzeugseite gegen die rechte Schutzplanke und kommt nach ca. 200 Metern auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf 33.000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall - Auffahrunfall

Am Samstag, gegen 10:50 Uhr, befuhr eine 78-jährige Suzuki-Lenkerin die Straße Langer Graben in Richtung Crailsheim. An der Einmündung zur Straße "Vor dem Kelkertor", wollte ein 54-jähriger Peugeot-Fahrer in den Langen Graben nach rechts einfahren. Beim Einfahren übersah er den vorfahrtsberechtigten Suzuki und kollidierte mit diesem. Der Sachschaden beträgt ca. 4.000 Euro.

Gerabronn- Unfall verursacht und abgehauen

Der bislang unbekannte Fahrzeug-Lenker beschädigt am Samstag, von 16:00 Uhr - 16:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts im Narzissenweg vermutlich beim vorwärts Einparken auf dem Kundenparkplatz einen geparkten Opel-Corsa der 28-jährigen Geschädigten an der hinteren Stoßstange. Anschließend entfernt sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter 07951 480 0 entgegen.

