Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kreis Schwäbisch Hall: Kind bei Unfall schwer verletzt

Aalen (ots)

Gaildorf: 8jähriges Mädchen läuft vor Auto - schwer verletzt

Am Samstag, gegen 11:40 Uhr, überquerte ein 8 Jahre altes Mädchen mit ihrer Mutter die Schloßstraße zwischen verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen. Kurz vor Erreichen der Fahrbahnmitte löste sich das Mädchen überraschend von ihrer Mutter und wollte weiter die Straße überqueren. Hierbei wurde sie vom VW Passat eines 48jährigen erfasst, der in stadtauswärtiger Richtung fuhr. Sie wurde zu Boden geworfen und am Bein schwer verletzt. Das Kind wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Verkehrspolizeidirektion Kirchberg, Tel.: 07904/94260, oder der Polizeiposten Gaildorf, Tel.: 07971/95090, bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich zu melden.

