POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Essen auf Herd vergessen

Aalen (ots)

Fellbach: Auffahrunfall

1.500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Dienstag gegen 6:45 Uhr an der Einmündung von der Höhenstraße in die Stuttgarter Straße. Ein 22-jähriger Opel-Fahrer fuhr auf einen vor ihm an einer roten Ampel stehenden Mercedes Sprinter eines 46-Jährigen auf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Fellbach: Unfall beim Ausfahren aus Grundstück

Ein 46 Jahre alter VW-Lenker wartete mit seinem Fahrzeug an einer roten Ampel in der Gotthilf-Bayh-Straße auf Höhe der Kreuzung zur Tournostraße in Fahrtrichtung Sommerrain. Ein 19 Jahre alter Daimler-Lenker wollte rückwärts aus einem Grundstück ausfahren und übersah dabei den VW. Es kam zur Kollision. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Schorndorf: Essen auf dem Herd angebrannt

Auf dem Herd angebrannt Essen war der Grund für einen Feuerwehreinsatz am Dienstag gegen 12:30 Uhr in der Hirschmannstraße. Die Freiwillige Feuerwehr Schorndorf war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Die Bewohnerin des Hauses wurde vorsichtshalber von den Rettungskräften untersucht. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung, damit der entstandene Rauch abziehen konnte.

