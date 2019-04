Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schwere Unfälle, Trunkenheitsfahrten, sexuelle Belästigung und anderes

Waiblingen (ots)

Winnenden: Betrunken auf der Felge gefahren

Nur noch auf der Felge kam am Dienstagmorgen ein 60 Jahre alter Autofahrer mit seinem Opel zwischen Winnenden und Höfen daher. Autofahrer meldeten um 06:21 Uhr den Wagen, der mit langsamer Geschwindigkeit und ohne Bereifung auffiel. Eine Streife konnte den 60-Jährigen in Höfen stehend antreffen und kontrollieren. Der Mann stand mit 1,4 Promille Atemalkoholgehalt deutlich unter Alkoholeinfluss, weshalb bei ihm eine Blutentnahme veranlasst wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Wie es zur Beschädigung der Bereifung kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden, Telefon 07195/694-0. Ein Bild ist der Pressemitteilung beigefügt.

Schorndorf: Mit Alkohol und Jogginghose auf der B 29

Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist am frühen Dienstagmorgen einer Polizeistreife auf der B 29 in Richtung Schwäbisch Gmünd aufgefallen. Der Biker wurde kurz vor 06:00 Uhr bei 4 Grad Celsius an der Anschlussstelle Schorndorf-West unterwegs, hatte keine Handschuhe angezogen und trug nur Joggingkleidung. Eine Alkoholüberprüfung ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,2 Promille. Bei ihm wurde eine Blutentnahme veranlasst, sein Führerschein wurde einbehalten.

Waiblingen: Joggerin belästigt

Eine Joggerin ist am Montag in Neustadt von einem Mann sexuell belästigt worden. Die 46 Jahre alte Frau war um 17:30 Uhr im Schneiderbäumlesweg in der Nähe des Wasserreservoir Sörenfeld unterwegs, als der Mann von einer Sitzbank folgte und ihr in den Hintern zwickte. Die Frau verständigte daraufhin ihren Ehemann, der einen 25 Jahre alten verdächtigen Rumänen antraf und der Polizei übergab. Die Ermittlungen dauern an.

Weinstadt: Auto übersehen

Eine 82 Jahre alte Smart-Lenkerin fuhr am Montag um 15:00 Uhr von einer Parkbucht in die Strümpfelbacher Straße ein und stieß hierbei mit einem bevorrechtigten Pkw, Opel einer 39-Jährigen zusammen. In der Folge wurde der Opel auf einen geparkten BMW geschoben. Der Sachschaden wurde auf circa 3.000 Euro beziffert.

Welzheim: Psychischer Ausnahmezustand

In einem psychischen Ausnahmezustand ist am Dienstmorgen ein 41 Jahre alter Mann zwischen Breitenfürst und Haghof ohne Bekleidung aufgefallen. Der Mann hatte nach einem Streit das Fahrzeug seiner Lebensgefährtin verlassen und war gegen 08:00 Uhr spärlich bekleidet die Landesstraße entlang gelaufen. Hierbei hatte er Metallzäune umgeworfen. Als eine alarmierte Polizeistreife eintraf, zog er sich komplett aus und flüchtete in Richtung Wald. Er konnte nach mehreren Minuten von Rettungsdienst und Polizei überredet werden sich in ärztliche Behandlung zu begeben. Er wurde hierzu vom Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht.

Schorndorf: Lkw fährt gegen geparkten Pkw

Ein 73 Jahre alter Lkw-Fahrer wollte am Montag um 14:25 Uhr in der Hegelstraße rückwärts an den Fahrbahnrand fahren und ist hierbei gegen einen geparkten Ford gestoßen. An dem Pkw war hierbei am Heck ein Sachschaden von circa 8.000 Euro entstanden. Der Sachschaden an dem Lkw fiel mit 100 Euro gering aus.

Schorndorf: Unfallflucht dank Zeuge schnell geklärt

Eine Unfallflucht auf einem Kundenparkplatz in der Heinkelstraße konnte am Montagnachmittag schnell geklärt werden. Ein 86 Jahre alter Ford-Lenker war gegen 16:30 Uhr beim Ausparken gegen einen stehenden Opel gefahren und hatte an diesem einen Sachschaden von circa 1.000 Euro verursacht. Anschließend war er davon gefahren. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und das Kennzeichen notiert. Als die Beamten den Ford des Seniors überprüften, mussten sie feststellen, dass der Wagen ringsum durch mehrere Unfälle beschädigt war. Der 86-Jährige gab gegenüber den Beamten an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ferner wurde die Führerscheinstelle informiert.

Sulzbach an der Murr: Motorradfahrer zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer war am Samstag gegen 14:40 Uhr mit seinem Suzuki-Zweirad auf der B14 aus Sulzbach kommend in Richtung Berwinkel unterwegs. Ein 29 Jahre alter Yamaha-Lenker wollte aus einem Waldweg auf die B14 auffahren und übersah dabei den Suzuki-Piloten. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Motorräder. Dabei stürzte der Suzuki-Lenker und verletzte sich. Er wurde von Rettungskräften in eine Klinik verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich unter Telefon 07191 8929-0 zu melden.

Aspach: Betrunkener Autofahrer gefährdete andere - Zeugen gesucht

Auf der L1115 zwischen Großbottwar und Aspach war am Montag gegen 17:00 Uhr ein BMW unterwegs, dessen 34-jähriger Fahrer unter Alkoholeinfluss stand und deswegen mehrfach auf die Gegenfahrbahn kam. Dadurch wurden entgegenkommende Fahrzeuglenker gefährdet. Bei einer Kontrolle wies der Mann einen Atemalkoholwert von rund 1,6 Promille auf. Fahrzeuglenker, die auf der Strecke durch den BMW-Lenker gefährdet wurden, sollten sich bitte bei der Polizei Backnang unter 07191 909-0 melden.

Althütte: Frau beim Sturz vom Dachstuhl lebensgefährlich verletzt

Zu einem Unfall auf einer heimischen Baustelle kam es am Montag gegen 16:20 Uhr in der Straße auf dem Holzbuckel. Eine Frau stürzte beim Ausbau des Dachstuhls in die Tiefe und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Die 49 Jahre alte Frau wurde vom Rettungsdienst und Notarzt erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Backnang: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wegen eines nicht angeschnallten Mitfahrers hielt eine Polizeistreife am Montag gegen 16:20 Uhr einen Ford für eine Kontrolle in der Eugen-Adolff-Straße an. Dabei stellte sich heraus, dass der 48 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn und die Fahrzeughalterin wurde nun jeweils ein Strafverfahren eingeleitet. Fellbach: Beim Abbiegen Auto übersehen

Gegen 16:45 Uhr kam es an der Einmündung der Blumenstraße zur Stauferstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 80 Jahre alter VW-Lenker wollte von der Blumenstraße auf die Stauferstraße einfahren. Dabei übersah er einen die Stauferstraße in Richtung Bühlstraße befahrenden Mercedes eines 81-Jährigen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Kernen im Remstal: Auffahrunfall

Eine 39 Jahre alte Chevrolet-Lenkerin wollte am Montag gegen 16:20 Uhr von der Verlängerung der Bühläckerstraße in die Rommelshauser Straße einbiegen. Eine dahinter fahrende 25-jährige Ford-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Chevrolet auf. Es entstand Sachschaden von etwa 4.500 Euro.

Kernen im Remstal: Frontalzusammenstoß zwischen Motorrad und Auto

Ein 20 Jahre alter KTM-Fahrer war am Montag kurz vor 19:00 Uhr mit seinem Motorrad auf der Esslinger Straße in Richtung Esslingen unterwegs. Kurz vor der Steigung zum Stettener Sattel wollte der Biker einen vorausfahrenden PKW überholen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW eines 46-Jährigen. Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte der Biker den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde der 20-Jährige von seinem Motorrad geworfen. Der Biker wurde bei dem Unfall leicht verletzt und konnte nach kurzer Untersuchung im Rettungswagen entlassen werden. Der VW-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

