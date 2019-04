Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Crailsheim: Bewaffneter Raubüberfall

Aalen (ots)

Am Montag gegen 15:55 Uhr kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall in der Straße An den Hecken. Ein bislang unbekannter Täter drang in ein Wohnhaus ein und bedrohte die Wohnungsinhaberin mit einer Schusswaffe. Der Wohnungsinhaberin gelang es zunächst zu flüchten, woraufhin der Räuber zwei Schüsse, vermutlich aus einer Gaspistole, abgab. Die 42-Jährige Wohnungsinhaberin wurde dabei leicht am Kopf verletzt. Der unbekannte Mann raubte im Anschluss Wertsachen und flüchtete durch die Haustüre in unbekannte Richtung. Der 170 bis 180 cm große Räuber war mit einem schwarzen Kapuzenpulli und vermutlich einer hellen Jeans bekleidet. Zudem hatte er sein Gesicht vermummt.

Vermutlich hielt sich der Täter bereits im Vorfeld in dem Wohngebiet auf und hat das Objekt beobachtet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Wem ist ein Verdächtiger aufgefallen und kann dazu Hinweise geben? Wer hat ein verdächtiges Fahrzeug oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Zeugenhinweise auf den unbekannten Räuber bzw. verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Mobil: 0174 / 3436544

Telefon: 07361 / 580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell