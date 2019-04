Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Feuerwehreinsatz, Schlägerei, Einbruch, Sachbeschädigungen

Ostalbkreis (ots)

Bopfingen: Aufgefahren

Eine 25-jährige Ford-Fahrerin verursachte am Montagabend, gegen 19:10 Uhr in der Aalener Straße einen Verkehrsunfall mit rund 6000 Euro Sachschaden. Die Frau fuhr aufgrund von Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden Opel auf. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Unterschneidheim: Feuerwehreinsatz

Insgesamt 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mussten am Samstagvormittag, gegen 10:30 Uhr aufgrund eines Waldbrandes zwischen Geislingen und Ellrichsbronn ausrücken. Ein 49-jähriger Mann führte zunächst eine genehmigte Reisigverbrennung durch. Durch Funkenflug griff das Feuer auf das Waldgebiet über, wodurch letztlich eine Fläche von rund 3000 Quadratmetern in Brand geriet. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 6000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Zeugen nach Schlägerei gesucht

Aufgrund einer gemeldeten Schlägerei musste die Polizei am Samstagabend, gegen 23:20 Uhr zu einer Tanzveranstaltung in der Stuttgarter Straße ausrücken. Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten mehrere junge Männer zunächst aufgrund von Nichtigkeiten in Streit. Im Verlauf des Streits kam es zu einer Schlägerei zwischen den Männern, wobei der genaue Hergang aufgrund der unterschiedlichen Aussagen der Beteiligten noch unklar ist. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet daher Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, sich unter der Telefonnummer 07171 3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Gaststätte

Unbekannte Diebe brachen am Montag, zwischen 0 Uhr und 09:50 Uhr in ein Restaurant in der Sebaldstraße ein und entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld. Die Täter warfen mit einem Stein ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zur Gaststätte. Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07181 3580 zu wenden.

Schechingen: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr beschädigten bisher Unbekannte ein Wartehäuschen der Bushaltestelle im Haghof. Die Täter zerschlugen mit einem herausgerissenen Leitpfosten eine Glasscheibe des Wartehäuschens, zudem beschädigten sie den Kasten mit dem Fahrplan. Zeugen wenden sich bitte an den Polizeiposten Leinzell, Tel. 07175 9219680.

Heubach: Auto zerkratzt

Zwischen Samstag, 17:30 Uhr und Sonntag, 00:15 Uhr zerkratzten bisher Unbekannte einen geparkten VW in der Rosensteinstraße. Am Auto entstand hierdurch Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Heubach, Tel. 07173 8776 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall mit vier Verletzten

Ein Schwerverletzter, drei Leichtverletzte und rund 35.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag. Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer befuhr gegen 16:40 Uhr die Landstraße 1160 von Degenfeld kommend in Richtung Schwäbisch Gmünd. In einer Rechtskurve geriet der Biker auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer entgegenkommenden 69-jährigen VW-Fahrerin. Der VW der Dame prallte im Anschluss an den Zusammenstoß mit dem Motorrad gegen den VW eines 62 Jahre alten Mannes, der in gleicher Richtung wie der Motorradfahrer unterwegs war. Der Motorradfahrer stürzte nach dem Zusammenstoß, sein Motorrad prallte danach noch gegen den Seat einer 47-Jährigen. Die drei Autofahrer wurden beim Unfall leicht verletzt, der Motorradfahrer hingegen wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Aalen-Wasseralfingen: Von Fahrbahn abgekommen

Beim Befahren der Stiewingstraße in Richtung Kreisverkehr kam ein 19-jähriger BMW-Lenker am Montagabend gegen 22.30 Uhr aus ungeklärter Ursache nach links auf die dortige Verkehrsinsel, kollidierte mit einem aufgestellten Verkehrszeichen und kam letztlich dann an einem Lichtmasten zum Stehen. Hierbei entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 64-jähriger Fahrzeuglenker am Montag gegen 13 Uhr an der Einmündung von der Julius-Bausch-Straße in die Burgstallstraße in Fahrtrichtung Burgstallkreisel anhalten. Die nachfolgende 55-jährige Fahrzeuglenkerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Aalen-Unterkochen: Unfall mit 5000 Euro Schaden

Eine 60-jährige Citroen-Lenkerin verursachte am Montagabend gegen 19.40 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem Schaden von ca. 5000 Euro entstanden ist. Vom Parkplatz der Schule kommend befuhr sie das Kirchgäßle, wo sie nach wenigen Metern gegen eine Mauer und ein Metallgeländer fuhr. Nach dem Aufprall fuhr sie weiter, querte die Schulstraße und fuhr in einen Vorgarten, wo sie einen Jägerzaun sowie einen kleineren Strauch beschädigte.

Abtsgmünd: Sachbeschädigung an Pkw

An einem geparkten Pkw Ford Focus wurden am Montag zwischen 9 Uhr und 12.30 Uhr beide Reifen der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt in einer Tiefgarage der Dr.-Albert-Grimminger-Straße abgestellt gewesen. Der Schaden wird auf ca. 120 Euro beziffert.

Aalen: Radlader beschädigt Pkw

Im Bereich einer Baustelle in der Heinrich-Rieger-Straße beschädigte der 56-jährige Lenker eines Radladers am Montagvormittag gegen 10.40 Uhr beim Rangieren einen vorbeifahrenden Pkw. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3250 Euro

