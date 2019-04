Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrrad entwendet - Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall: (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Kinderhauses im Betty-Essinger-Weg beschädigte ein unbekannter Autofahrer beim Rangieren einen geparkten VW Polo. Anschließend flüchtete der Verursacher und hinterließ einen Fremdschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen, welches sich am Montag zwischen 7.50 Uhr und 16 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Crailsheim unter Tel. 07951/4800 entgegen.

Crailsheim: Fahrrad entwendet

Ein vor einem Wohnhaus in der Wolfgangsstraße abgestelltes Fahrrad wurde am Montag zwischen 7.30 Uhr und 14 Uhr entwendet. Es handelte sich um ein Damen-Trekking-Bike der Marke Ghost, Farbe pink. Hinweise zum Diebstahl und Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei in Crailsheim unter Tel. 07951/4800 entgegen.

Wallhausen: Unfall beim Überholen

Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Montag gegen 12.30 Uhr die Blaufelder Straße und überholte ein vorausfahrendes Auto. Zeitgleich bog die 71-jährige Autofahrerin nach links in die Julius-Wengert-Straße ab, sodass es am Einmündungsbereich zum Unfall kam. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

