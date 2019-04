Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Schulgebäude - Dieseldiebstahl

Aalen (ots)

Crailsheim: Dieseldiebstahl

Aus zwei Baumaschinen, die die entlang der L2218 auf einem Parkplatz auf Höhe der Einmündung Maulacher Hauptstraße abgestellt waren, wurden in der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen der Dieselkraftstoff abgezapft. Insgesamt wurden etwa 180 Liter entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Nummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Sachbeschädigung an Schulgebäude

Zwischen Freitag und Montag gelangten bislang unbekannte Vandalen auf das Flachdach einer Schule in der Straße In den Kistenwiesen. Auf dem Dach wurde unter anderem eine elektronische Windwächteranlage beschädigt. Des Weiteren wurde ein Blitzableiter mitsamt Betonsockel aus der Verankerung gerissen und in eine Lichtkuppel geworfen, welche hierdurch komplett beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell