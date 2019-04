Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Diebstahl, versuchter Einbruch

Ostalbkreis (ots)

Lorch: Trabant beschädigt

Zwischen Mittwoch, 27.03.2019 und Donnerstag, 28.03.2019 leerte ein bisher unbekannter Täter eine Flüssigkeit in den Tank eines geparkten Pkw Trabant, wodurch der Motor des Fahrzeugs erheblich beschädigt wurde. Der Oldtimer war im Tatzeitraum in der Steingasse abgestellt. Im Zuge dieser Anzeige wurde bekannt, dass bereits zwischen dem 20.02.2019 und dem 22.03.2019 an einem weiteren Trabant, der an selber Örtlichkeit abgestellt war, insgesamt drei Radmuttern gelockert wurden. Dies wurde glücklicherweise rechtzeitig bemerkt, sodass hierdurch niemand zu Schaden kam. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich an den Polizeiposten Lorch unter der Telefonnummer 07172 7315 zu wenden.

Mutlangen: Sachbeschädigungen an Schulen

Im Zeitraum zwischen Freitagabend, ca. 18:00 Uhr und Montagmorgen, ca. 06:30 Uhr wurden im Schulzentrum Hornberg mehrere Wände mit Farbe beschmiert sowie teilweise Fensterscheiben eingeworfen. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Bzgl. der Farbschmierereien stehen zwei 18-jährige Männer im Tatverdacht, wobei derzeit noch unklar ist, ob es noch weitere Mittäter gab. Zudem ist bislang noch nicht bekannt, ob auch die eingeworfenen Fensterscheiben sowie weitere Farbschmierereien am Schulzentrum, die in den letzten Wochen angezeigt wurden, auf das Konto der jungen Männer gehen. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Leinzell unter der Telefonnummer 07175 9219680 in Verbindung zu setzen.

Ellwangen: E-Scooter gestohlen

Ein bisher unbekannter Dieb entwendete am Montagabend, zwischen 20:30 Uhr und 21:00 Uhr einen E-Scooter, der im Vorraum des Jeningenheims abgestellt war. Der Wert des Elektrorollers liegt bei rund 850 Euro. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Einbruch

Bislang unbekannte Diebe versuchten am Montag, zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr in das evangelische Gemeindehaus einzubrechen. Zunächst wurde versucht, ein Fenster aufzuhebeln, als dies misslang, wurde die Scheibe mit einem Stein eingeworfen. Die Täter gelangten allerdings nicht ins Gebäude, sodass auch nichts gestohlen wurde. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd sucht nun Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas aufgefallen ist. Diese werden gebeten, sich entweder direkt beim Polizeirevier oder unter der Telefonnummer 07171 3580 zu melden.

Bettringen: Auto zerkratzt

Am Samstagnachmittag, zwischen 13 und 17 Uhr wurde ein geparkter Opel im Wörnitzweg auf der kompletten Fahrerseite zerkratzt. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, wenden sich bitte an den Polizeiposten Bettringen unter der Telefonnummer 07171 79664920.

Göggingen: Zeugen zu Unfall gesucht

Am Dienstagmorgen, gegen 07:00 Uhr fiel einem Zeugen in der Hauptstraße eine Mercedes A-Klasse mit starken Beschädigungen auf. Da der Fahrer des Daimlers auf den Zeugen einen stark verwirrten Eindruck machte, hinderte er ihn an der Weiterfahrt und verständigte die Polizei. Den Beamten des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd fiel bei der anschließenden Kontrolle auf, dass das Auto frische Beschädigungen aufweist und auf der rechten Seite beide Reifen stark beschädigt waren, sodass das Fahrzeug teilweise nur noch auf den Stahlfelgen fuhr. Weil sich der Mann an die zurückliegenden Geschehnisse vor der Kontrolle nicht erinnern kann, werden nun Zeugen bzw. evtl. Geschädigte eines Verkehrsunfalls gesucht. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171 3580) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell