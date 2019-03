Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aggressiver Mann in Klinik eingeliefert - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Auenwald: Auffahrunfall

Ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Freitag gegen 8 Uhr von Sechselberg in Richtung Lippoldsweiler. An einer Engstelle übersah er infolge Unachtsamkeit die vor ihm befindliche stockende Verkehrslage und fuhr auf einen Opel Corsa auf. Der Pkw Corsa wurde beim Aufprall nach vorne gestoßen, wo er ein weiteres Auto beschädigte. Die 45-jährige Opel-Fahrerin wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf über 6000 Euro.

Welzheim: Von Sonne geblendet

4000 Euro ist die Schadensbilanz eines Unfalls, der sich am Freitagmorgen gegen 7.20 Uhr ereignete. Ein 59-jähriger Fahrer eines VW Touareg befuhr die L 1150 von Breitenfürst in Richtung Schorndorf. An der Einmündung zur Neue Straße war er von der Sonne geblendet und übersah wohl deshalb die Stoppstelle. Im dortigen Einmündungsbereich stieß er dann mit VW Passat zusammen. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Deren Autos mussten jedoch abgeschleppt werden.

Leutenbach: Motorradfahrer verletzt

Ein Motorradfahrer wurde am Freitagmittag bei einem Auffahrunfall leicht verletzt. Der 29-jährige Biker befuhr die L 1127 in Richtung Ludwigsburg und übersah eine Autofahrerin, die nach links in Richtung Bittenfeld (K1849) abbiegen wollte. Der Motorradfahrer fuhr auf das Fahrzeugheck des abbremsenden Dacias und verletzte sich dabei. Er musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Leutenbach: Vorfahrt missachtet

Eine 42-jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Freitag gegen 7.45 Uhr die Nellmersbacher Straße und wollte nach links in die vorfahrtsberechtigte Hauptstraße einbiegen. Hierbei übersah sie einen Pkw Honda Jazz, dessen Fahrerin dem einbiegenden Skoda nicht mehr ausweichen konnte. Beide Autofahrerinnen blieben unversehrt. Die Schäden an ihren Autos belaufen sich auf ca. 5000 Euro.

Korb: Zwei Beamte bei Widerstand verletzt

In den Korber Weinbergen fiel am Freitagmorgen, gegen 08:30 Uhr ein herumschreiender Mann auf, der sich scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die Polizei wurde deshalb alarmiert, die bei der Kontrolle bemerkte, dass der 30-jährige Mann wegen Fremdgefährdung polizeilich gesucht war. Der Mann sollte aufgrund seiner psychischen Erkrankung in eine Fachklinik eingeliefert werden. Hiergegen wehrte sich der Mann massiv, weshalb es zu einem heftigen Gerangel kam. Hierbei wurden sowohl die beiden Beamten, als auch der aggressive Mann verletzt. Die Gegenwehr des Mannes war derartig heftig, dass zwei Passanten den Beamten zur Hilfe eilten und ihnen bei der Fixierung des Mannes halfen. Der Mann wurde schließlich in eine Fachklinik gebracht. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Widerstandes gegen Polizeivollzugsbeamte rechnen.

