Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Feuerwehreinsatz

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Ein Brandmelder löste am Montagmorgen in einem Abfallverwertungsbetrieb in der Eisentalstraße aus. Dort war gegen 8 Uhr in ein einer Aktenzerkleinerungsanlage vermutlich durch einen Funkenflug ein Feuer entstanden. Die Flammen, die aus der Zerschredderungsmaschine schlugen, wurden umgehend von Mitarbeitern des Betriebs noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr gelöscht. Es entstand kein Sachschaden. Auch die Beschäftigten blieben unverletzt.

