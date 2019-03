Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 17.03.2019, 12:15 Uhr - 1 Unfall mit verletzter Radfahrerin, 1 Flucht vor einer Kontrolle/Zeugenaufruf

Aalen (ots)

Kernen-Rommelshausen - Vorfahrt missachtet, eine verletzte Radfahrerin

Am Samstag gegen 12:27 Uhr befuhr eine 35 Jahre alte Lenkerin eines Toyota Aygo in Rommelshausen die Beethovenstraße. An der Einmündung mit der Georg-Friedrich-Händl-Straße wollte sie in diese nach rechts einbiegen und übersah hierbei einen Radfahrer auf der Georg-Friedrich-Händl-Straße und kollidierte mit diesem. Der 47 Jahre alte Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1000 Euro.

Schwaikheim/Hohenacker - Mit Roller vor Kontrolle geflüchtet - Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 18:00 Uhr fiel in der Fritz-Müller-Alle in Schwaikheim ein Rollerfahrer einer Streifenwagenbesatzung ohne Kennzeichen auf. Zudem fuhr eine weitere Person ohne Helm auf dem Sozius mit. Als der Roller angehalten werden sollte, gab dieser Gas und versuchte zu flüchten. Die Flucht zog sich von Schwaikheim bis zum Bahnhof in Hohenacker hin. Bei der Flucht fuhr der Rollerfahrer einen 78 Jahre alten Fußgänger an, welcher bei der Kollision zu Fall kam und gefährdete mehrere andere Fußgänger als er durch die Bahnhofsunterführung in Hohenacker flüchtete. Die Polizei bittet Zeugen sich unter Telefonnummer 07195/694-0 zu melden. Es handelte sich um einen weißen Roller, der Sozius war ca. 16-17 Jahre alt, von schmächtiger Statur und hatte dunkle, an der Seite hochrasierte Haare, bekleidet war er mit einer grauen Tarnjacke mit Kapuze und weißen Schuhen. Der Fahrer hatte einen dunklen Helm auf, mit einem weißen Emblem oder Aufkleber auf der linken Seite.

