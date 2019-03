Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Rot am See - PKW rollt in einen Bach

Aalen (ots)

Rot am See - PKW rollt in einen Bach

Am Samstag kurz vor 15 Uhr hatte eine 19-Jährige ihren PKW Seat Ibiza im Seemühlenweg geparkt. Die Fahrerin hielt sich bereits eine knappe Stunde im Haus auf, als sie plötzlich zusehen musste, wie sich der PKW selbstständig machte und in den Seebach rollte. Dort wurde er durch die derzeit kräftige Strömung mitgerissen und blieb etwa 500 m weiter an einem Baum hängen. Der PKW wurde, mit Unterstützung der Feuerwehr von Rot am See, durch einen Abschlepper wieder aus dem Bach gezogen. Es stellte sich heraus, dass die Handbremse an dem PKW nicht ausreichend fest angezogen worden war. Die Schadenshöhe dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

