Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verschiedene Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Wildunfall

Auf der L1066 zwischen Gründelhardt in Richtung Onolzheim erfasste am Donnerstag gegen 3:15 Uhr ein 58-jähriger VW-Lenker mit seinem Wagen ein Reh, welches die Fahrbahn kreuzen wollte. Das Tier verstarb noch an der Unfallstelle. Der Sachschaden am dem VW beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Crailsheim: Fahrerin putzt sich die Nase - Auto überschlägt sich

Eine 23 Jahre alte Opel-Fahrerin befuhr die K 2641 von Tiefenbach in Fahrtrichtung Rüddern. Laut eigener Aussage, musste sie sich die Nase putzen und machte dabei eine unabsichtliche Lenkbewegung. Das Fahrzeug kam dadurch von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Opel musste nach dem Unfall von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Bei Probefahrt mit Sportwagen Verkehrszeichen beschädigt

Ein 52 Jahre alter Mann wollte am Mittwoch gegen 17:30 Uhr einen Sportwagen der Marke Lotus Probefahren. Auf der K2573 verlor er die Kontrolle über den Boliden und kam nach links von der Straße ab. Dabei beschädigte er zwei Straßenschilder. Über die die Höhe des Sachschadens liegen keine Angaben vor.

Braunsbach: Sattelauflieger streift entgegenkommenden PKW

Ein 39 Jahre alter DAF-Trucker befuhr am Mittwoch kurz nach 21:00 Uhr die Steige von Cröffelbach her kommend in Richtung Schwäbisch Hall. In einer 180-Grad-Linkskurve scherte der Auflieger über die Fahrbahnmitte hin aus und streifte einen entgegenkommenden BMW eines 24-Jährigen. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

