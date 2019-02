Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Mur-Kreis: Geisterfahrt auf Bundesstsraße endete glimpflich - Feuerwehreinsatz - Fahrzeuge beschmiert - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Sulzbach an der Murr: Gedrängelt und aufgefahren - Zeugen gesucht

Eine 46-jährige Autofahrerin befuhr am Sonntag gegen 19.30 Uhr von Sulzbach in Richtung Berwinkel als sich ihr von hinten ein Dränger näherte. Der nachfolgende Autofahrer sei sehr dicht aufgefahren und gab fortlaufend die Lichthupe, woraufhin die 46-Jährige zunächst langsamer fuhr und schließlich anhielt. Der Drängler, der mit einem Pkw Renault gefahren war, erkannte das Abbremsen nicht und fuhr dem Renault hinten auf. Zur Unfallaufnahme wurde nachträglich die Polizei hinzugerufen, die mit einem Alkoholtest feststellte, dass der Unfallverursacher mit 1,6 Promille am Steuer saß. Dem Autofahrer wurde vorläufig der Führerschein entzogen. Zeugen, die das Drängeln und letztlich auch den Auffahrunfall beobachteten, bei dem ca. 2000 Euro Sachschaden entstand, sollten sich bitte bei der Polizei in Backnang unter Tel 07191/9090 melden.

Sulzbach an der Murr: In Leitplanke gefahren

3000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagnachmittag ereignete. Ein 38-jähriger Opel-Fahrer befuhr die B 14 von Sulzbach in Richtung Backnang, als er in einer Rechtskurve aus unbekannten Gründen von der Straße abkam und in die Leitplanke fuhr. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Kernen im Remstal: Vorfahrt missachtet

Ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 17.30 Uhr die Max-Eyth-Straße in Richtung Waiblinger Straße. Bei der Einmündung Tulpenstraße übersah er einen von rechts einbiegenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro

Schorndorf: Auto geschrammt - Hoher Schaden

Ein 76-jähriger Ford-Fahrer verursachte am Sonntagmittag ein Unfall. Er befuhr gegen 12 Uhr die Johannesstraße und kam dabei vom Straßenverlauf ab. Er kollidierte mit einem geparkten VW Touareg. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro. Am Fahrzeug des 76-Jährigen entstand Sachschaden von ca. 5000 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Stuttgart/Schorndorf: Falschfahrerin auf B 29 gestoppt

Nochmals glimpflich endete die Fahrt einer Falschfahrerin am Montagmorgen. Um 00.43 Uhr wurde der Polizei über Notruf gemeldet, dass ein Porsche von der B 10 kommend beim Mercedes-Museum falsch auf die vierspurige Bundesstraße 14 aufgefahren sei. Kurz vor dem Teiler begegnete sie einem 29-jährigen Autofahrer, der instinktiv reagierte und der betrunkenen Falschfahrerin ausweichen konnte. Neun eingesetzte Streifenfahrzeuge versuchten den Porsche zu stoppen. Vor Schorndorf konnte ein entgegengekommener Streifenwagen gerade noch der Falschfahrerin ausweichen, die nach diesem Vorfall unbeirrt ihre Fahrt fortsetzte. Erst bei der Anschlussstelle Schorndorf Ost hielt die 40-jährige Autofahrerin vor querstehenden Streifenfahrzeugen an. Bei ihr konnte ein Promillewert von über 1,6 festgestellt werden. Bei ihr wurde eine Blutuntersuchung veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei in Schorndorf bittet nun um Zeugenhinweise. Auch weitere Autofahrer, die der Porschefahrerin am Montag zwischen 00.43 Uhr und 00.59 Uhr zwischen Schorndorf und Stuttgart begegneten und ggf. auch gefährdet wurden, sollten sich bitte unter Tel. 07181/2040 melden.

Waiblingen: Unfall mit verletztem Radfahrer

Ein 68 Jahre alter Fahrradfahrer befuhr am Sonntagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, einen Feldweg zwischen Waiblingen und Korb, parallel zur Waiblinger Straße. Hierbei kam er alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich schwer. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Waiblingen stellten vor Ort fest, dass der Mann deutlich alkoholisiert war und vermutlich deshalb stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Waiblingen: Von Bremse abgerutscht

An der Kreuzung Beim Wasserturm / Stuttgarter Straße kam es am Sonntagabend, gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt rund 7000 Euro Sachschaden. Ein 50 Jahre alter Daimler-Fahrer rutschte an der Kreuzung stehend von der Bremse ab und kollidierte daher mit einem 35-jährigen BMW-Fahrer, der sich auf der bevorrechtigten Stuttgarter Straße befand. Hierdurch wurden beide Autos beschädigt, es blieb aber glücklicherweise beim Blechschaden.

Winnenden: Unfall mit Kind - Zeugen gesucht

Am Freitagmorgen, gegen 06:50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Torstraße / Wallstraße auf Höhe des Rathauses zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 11-jähriger Fahrradfahrer von der Torstraße in Richtung Schlossstraße und wurde im Kreuzungsbereich von einem entgegenkommenden Autofahrer erfasst. Der Junge stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden, der Autofahrer fuhr im Anschluss davon, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Der Knabe wurde beim Unfall leicht verletzt. Er gab an, dass es sich beim Verursacherfahrzeug vermutlich um einen weißen Skoda Citigo handelte, der Fahrer sei ca. 50 Jahre alt und hätte eine Halbglatze. Zeugen, die Angaben zum Autofahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 zu melden.

Winnenden: Feuerwehreinsatz wegen angebranntem Essen

Angebranntes Essen löste am frühen Samstagabend einen Feuerwehreinsatz aus. Ein Anwohner der Bachstraße hatte beim Verlassen seiner Wohnung das Essen auf dem Herd vergessen. Als dieses stark zu rauchen begann, löste der Rauchwarnmelder aus und die Feuerwehr wurde verständigt. Diese kam mit insgesamt 28 Einsatzkräften vor Ort und brachte die Situation schnell unter Kontrolle. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand kein Sachschaden.

Rudersberg: Fahrzeuge beschmiert

Im Zeitraum zwischen Freitagabend, 20:10 Uhr und Samstagvormittag, 11:00 Uhr, wurden im Kirchenackerweg 4 hintereinander geparkte Autos durch Farbschmierereien beschädigt. Der bisher unbekannte Täter besprühte die vier Pkw mit einem obszönen Wort, hierdurch entstand an allen vier Autos Sachschaden. Zudem wurden Straßenschilder in der Nähe ebenfalls mit silbernem Farbspray beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf (Tel. 07181 2040 in Verbindung zu setzen.

