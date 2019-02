Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schorndorf - Von der Fahrbahn abgekommen

Aalen (ots)

Schorndorf - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Mittwoch gegen 18:55 Uhr befuhr ein 68-Jähriger mit seinem PKW Daihatsu die Welzheimer Straße stadtauswärts in Richtung Haubersbronn. Kurz vor dem Kreisverkehr zur Wiesenstraße, kam er aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Sowohl der 68-Jährige als auch sein Beifahrer wurden durch den Unfall im Auto eingeklemmt. Beide wurden durch die Feuerwehr Schorndorf, die mit vier Fahrzeugen und 15 Mann an der Unfallstelle im Einsatz war, aus dem Auto gerettet. Sie wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, blieben aber nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 4.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Welzheimer Straße voll gesperrt werden.

