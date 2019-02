Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt-Beutelsbach: Erste Ermittlungsdetails zur abgebrannten Gartenhütte

Aalen (ots)

In einer ausgebrannten Gartenhütte wurde am letzten Sonntagmorgen ein Leichnam aufgefunden, der bis zur Unkenntlichkeit verbrannte. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zum Todesfall übernommen. Im Rahmen der Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart zur Feststellung der Todesursache sowie zur Identifizierung des unbekannten Toten eine Obduktion in Auftrag gegeben, die am Dienstag durchgeführt wurde. Ein DNA-Abgleich brachte nun die Gewissheit, dass es sich bei dem Toten um den 45-jährigen Besitzer des Gartenhauses handelt und dieser an den Folgen des Brandes zu Tode kam.

Nach ersten vorläufigen Ergebnissen des Brandsachverständigen des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg ist davon auszugehen, dass der Brand in der Gartenhütte ausgebrochen ist. Eine technische Brandursache kann ausgeschlossen werden. Derzeit kommt als mögliche Brandursache ein fahrlässiges Verhalten im Umgang mit offenem Feuer in der Hütte in Betracht. Hinweise auf eine Brandstiftung wurden nicht erlangt.

Weder bei der Obduktion noch bei den umfangreichen kriminaltechnischen Maßnahmen am Brandort haben sich bislang Hinweise auf eine Fremdeinwirkung oder Fremdverschulden ergeben. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Die Erstmeldung zum Brand wird hier nochmals mit angefügt:

17.02.2019 - 16:49 Polizeipräsidium Aalen POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Weinstadt-Beutelsbach: Leichnam in ausgebrannter Gartenhütte entdeckt Aalen (ots) Am Sonntagmorgen, gegen 08.50 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle Rems-Murr der Brand einer Gartenhütte im Weißen Weg in Beutelsbach gemeldet. Die eintreffende Feuerwehr konnte die, sich in Vollbrand befindliche Hütte nicht mehr rechtzeitig löschen, so dass sie vollständig abbrannte. Bei den Nachlösch- und Aufräumarbeiten wurde durch die Feuerwehr ein bislang nicht identifizierter Leichnam im Brandschutt entdeckt. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf die Todesursache.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell