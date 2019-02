Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auffahrunfall wegen Wildschweinen - 26-jähriger pöbelt im Bereich der Mauerstraße - LKW streift Wohnhaus - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: PKW fährt über Verkehrsinsel

Am Dienstag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 73-jähriger Lenker eines PKW Hyundai die Landstraße 1041 von Tiefenbach in Richtung Nordwestumgehung. Aus Unachtsamkeit geriet er mit seinem Fahrzeug kurz vor dem Einmündungsbereich auf die dortige Verkehrsmittelinsel und überfuhr dort ein Verkehrszeichen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1100 Euro.

Schwäbisch Hall: 26-jähriger pöbelt im Bereich der Mauerstraße

Am Mittwoch um 11:20 Uhr wurde die Polizei in die Innenstadt gerufen, nachdem dort ein jüngerer Mann wahllos Personen anpöbelte und auch gegen den Außenspiegel eines PKW schlug. Durch die eingesetzten Polizeistreifen konnte ein 26-jähriger Mann angetroffen und beruhigt werden.

Gaildorf: Unfall beim Ausfahren aus Parkplatz

Ein 52-jähriger Lenker eines Fiat Doblo-Kastenwagens fuhr am Mittwoch um 08:30 Uhr rückwärts von einem Parkplatz einer Bäckerei auf die Schulstraße aus. Hierbei übersah er eine hinter ihm auf der Schulstraße in Richtung Bahnhofstraße vorbeifahrende 27-jährige Lenkerin eines VW Polo. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Fichtenau: Auffahrunfall wegen Wildschweinen

Hintereinander befuhren am Mittwoch um 10 Uhr ein 56-jähriger LKW-Lenker und eine 46-jährige Fiat Punto-Fahrerin die Landstraße 1070 von Wäldershub in Richtung Crailsheim. Unmittelbar nach dem Ortsausgang Wäldershub rannte eine kleine Wildschweinrotte über die Straße. Der LKW-Lenker bremste sein Fahrzeug stark ab, um eine Kollision mit den Tieren zu verhindern. Die nachfolgende Fiat-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den LKW auf. Hierbei wurde die PKW-Lenkerin leicht verletzt. Der Fiat musste zudem abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Langenburg: LKW streift Wohnhaus

Am Mittwoch um 09:30 Uhr befuhr ein 54-jähriger LKW-Lenker die Hauptstraße in Langenburg. Aufgrund eines entgegenkommenden Reinigungsfahrzeugs musste der LKW-Fahrer den dortigen Gehweg befahren. Hierbei streifte er einen herausragenden hölzernen Trägerbalken eines Wohnhauses. Bei der Vorbeifahrt wurde die rechte Planenseite sowie der Planaufbau des LKW erheblich beschädigt. Ob ein Schaden am Wohnhaus entstand, ist derzeit noch unklar. Der Schaden am LKW wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt.

