POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von fünf Kopfhörern und Notebook - Unfallflucht - PKW rollt aus Hofeinfahrt - Winkeldrehpflug entwendet - Sonstiges

Rot am See: 8000 Euro Schaden bei Unfall

Die Landwehrstraße befuhr am Dienstag um 16:00 Uhr ein 59-jähriger Mercedes Viano-Fahrer. An der Kreuzung zur Wiesenbacher Straße übersah der Viano-Fahrer einen von links heranfahrenden PKW eines 53-Jährigen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Schwäbisch Hall: Winkeldrehpflug entwendet

In Hessental wurde in der Straße Im Walchoder auf der Rückseite einer freistehenden Scheune ein Winkeldrehpflug entwendet. Der Pflug ist etwa 40 Jahre alt. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus einer Parklücke im Badtorweg beschädigte am Dienstag um kurz nach 19:15 Uhr eine 26-jährige Seat-Fahrerin einen daneben geparkten Ford Fiesta. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall auf dem Parkplatz des Schenkenseebades

Auf dem Parkplatz des Schenkenseebades beschädigte am Dienstag um 18:45 Uhr ein 23-jähriger Seat-Fahrer einen PKW Citroen, welcher direkt daneben geparkt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1500 Euro.

Schwäbisch Hall: PKW rollt aus Hofeinfahrt

In der Hessentaler Straße rollte am Dienstag um 18:40 Uhr ein PKW VW Polo einer 23-Jährigen, welcher nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war, rückwärts aus einer Hofeinfahrt und beschädigte dabei einen dort geparkten PKW Citroen Berlingo. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5200 Euro.

Schwäbisch Hall: Diebstahl von fünf Kopfhörern und Notebook

Fünf Apple Airpods Kopfhörer im Gesamtwert von 895 Euro entwendeten am vergangenen Samstag zwei bislang unbekannte Diebe aus einem Regal eines Elektromarktes in der Raiffeisenstraße. Vermutlich haben dieselben Täter bereits in einem weiteren Elektrofachmarkt in der Stuttgarter Straße am Samstag gegen 16 Uhr ein Notebook der Marke HP Pavillon im Wert von 1199 Euro entwendet. Einer der Täter hatte blonde Haare, eine Brille und ist etwa 30 Jahre alt. Der zweite Dieb ist leicht untersetzt, hat dunkle Haare und einen Haarkranz. Er ist etwa 40-45 Jahre alt. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht. Wem sind in den beiden Elektrofachmärkten entsprechenden Personen aufgefallen? Wo wurden die entwendeten Gegenstände zum Kauf angeboten? Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Fahrraddiebstahl

Aus einem Garagenanbau in der Schillerstraße wurde zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein Mountainbike der Marke Stevens Monarch Trail velvet black 18" entwendet. Der Zeitwert des Rades beträgt etwa 600 Euro. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wo wurde das Rad nach der Tat gesehen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft in der Raiffeisenstraße beschädigte zwischen Montagnachmittag, 14:00 Uhr und Dienstagmorgen 01:00 Uhr, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen dort geparkten VW Touran. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Crailsheim: Unfall beim Ausfahren aus Grundstück

Am Dienstag um kurz nach 17 Uhr wollte eine VW-Lenkerin von einem Grundstück rückwärts auf die Worthingtonstraße ausfahren. Hierbei übersah sie einen PKW VW, welcher in diesem Moment dahinter vorbeifahren wollte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

