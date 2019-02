Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl aus Wohnhaus - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Bargeld entwendet

Am Montagmittag zwischen 14 und 15.20 Uhr entwendete ein Unbekannter aus einem Wohnhaus in der Schlosserstraße 75 Euro Bargeld. Der Täter war offenbar durch die Kellertüre ins Gebäude gelangt, während sich eine Bewohnerin im Garten arbeitete. Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/966615 entgegen.

Ellwangen: Hoher Schaden bei Wildunfall

Auf der B 290 zwischen Ellwangen und Jagstzell erfasste ein 50-Jähriger am Montagabend gegen 19 Uhr mit seinem Pkw VW Golf ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Bopfingen: Gegen Stromkasten gefahren

Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 55-Jähriger am Montagnachmittag verursachte, als er mit seinem Lkw einen an der Einmündung Spitalgasse / Hauptstraße aufgestellten Stromkasten beschädigte.

Schwäbisch Gmünd: Windschutzscheibe nicht freigekratzt

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 28 Jahre alter Fußgänger am Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr, als ihn eine 47-Jährige in der Remsstraße leicht mit ihrem Pkw erfasste. Die Autofahrerin hat den Mann nicht gesehen, weil an ihrem Fahrzeug die rechte Seite der Windschutzscheibe nicht vom Eis befreit war.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell